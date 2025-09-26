Londra: scambi al rialzo per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Bene la società di prodotti e tecnologie medicali
, con un rialzo dell'1,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di ConvaTec Group
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di ConvaTec Group
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,228 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,204.
