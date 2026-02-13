Milano 10:51
Londra: scambi al rialzo per 3i Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimenti con sede a Londra, che lievita dell'1,84%.

Il movimento di 3i Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di 3i Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, 3i Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,58 sterline. Primo supporto a 33,05. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
