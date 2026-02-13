Londra: scambi al rialzo per 3i Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimenti con sede a Londra
, che lievita dell'1,84%.
Il movimento di 3i Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di 3i Group
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, 3i Group
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,58 sterline. Primo supporto a 33,05. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)