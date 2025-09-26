Metriks AI, utile semestrale già superiore all'intero 2024

Metriks AI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha registrato undi 3,874 milioni di euro nel, grazie al bilanciamento delle tre linee di business: SaaS Solutions (1,915 milioni ricavi), Smart Factory (0,228 milioni) ed Embedded Advisory (1,537 milioni).L'consolidato è pari a 0,981 milioni di euro (25,3% del valore della produzione), raggiungendo in pochi mesi il risultato ottenuto nell'intero esercizio 2024. Ciò si traduce in un marcato aumento dell'(dal 17,9% al 25,3%), attribuibile alle azioni di efficientamento intraprese.L'consolidato è pari a 0,371 milioni di euro, già superiore all'utile realizzato nell'intero 2024. L'del Gruppo è pari a 0,359 milioni di euro, al netto della quota di competenza di azionisti di minoranza.Laal 30 giugno 2025 è positiva (cassa) per 2,215 milioni di euro, in miglioramento di 4,277 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (quando era negativa per 2,062 milioni), grazie alla significativa generazione di cassa e agli apporti derivanti dall'aumento di capitale."Siamoconseguiti nella prima metà del 2025, che evidenziano un sensibile miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari e confermano la resilienza del nostro modello di business - ha commentato l'- Nel semestre abbiamo completato con successo il processo di quotazione sul mercato EGM, rafforzando la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Abbiamo inoltre integrato le nuove società acquisite - Polo Informatico e fconn - capitalizzando significative sinergie operative e ampliando la base clienti"."Proseguiamo nell'innovazione dei nostri servizi Human AI e nella crescita organica e per linee esterne, in linea con la nostra mission di dare intelligenza alle imprese - ha aggiunto - In considerazione del portafoglio ordini in aumento e del contributo atteso dalle recenti acquisizioni,, storicamente più forte, certi di poter superare gli obiettivi annuali e creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".