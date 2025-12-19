Carnival, ricavi record nel quarto trimestre 2025 e torna il dividendo

Carnival Corporation

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con un utile netto di 422 milioni di dollari, pari a un utile per azione (EPS) diluito di 0,31 dollari, in aumento di quasi il 40% rispetto al 2024. L'si è attestato a 454 milioni, pari a 0,34 dollari per azione rettificato, in aumento di oltre il 140% rispetto al 2024 e superiore alle previsioni di settembre di oltre 150 milioni di dollari, grazie alla forte domanda e all'efficace gestione dei costi.La compagnia di crociere ha consuntivato unpari a 1,5 miliardi con un EBITDA margin rettificato in aumento di quasi 300 punti base su base annua.Il trimestre ha vistopari a 6,3 miliardi di dollari, in aumento di quasi 400 milioni di dollari rispetto all'anno precedente."Il 2025 è stato un anno davvero fenomenale. Abbiamo stabilito nuovi record in tutte le nostre attività, raggiunto metriche di leva finanziaria investment grade", ha dichiarato l'Ad Josh Weinstein, che ha peraltro annunciato il"Questi traguardi riflettono la forza collettiva del nostro portafoglio di compagnie di crociera e la fiducia nel nostro futuro a lungo termine", ha proseguito Weinstein, aggiungendo che "Lo, che si preannuncia come un anno che supererà anche questi risultati straordinari, con un altro anno die un, avvicinandosi al nostro massimo ventennale.""Guardando al futuro, siamo ben posizionati per superare i rendimenti record del 2025. Manteniamo il nostro tasso di occupazione più alto per il prossimo anno, con circa due terzi prenotati a prezzi più elevati (a valuta costante). Di fatto, abbiamo raggiunto prezzi storicamente elevati (a valuta costante) sia per il Nord America che per l'Europa", ha osservato Weinstein.Negli ultimi tre mesi, abbiamo raggiunto volumi di prenotazioni record per le partenze del 2026 e del 2027. Inoltre, i volumi di prenotazioni sono continuati a crescere dal Black Friday al Cyber ??Monday, superando persino i solidi livelli dell'anno precedente, il che è un indicatore favorevole per la stagione delle onde", ha aggiunto Weinstein.Per l', la società prevede unin aumento di circa il 12% rispetto al record del 2025, con una crescita della capacità inferiore all'1%. I(a valuta costante) sono attesi in aumento di circa il 2,5% rispetto ai livelli record del 2025. Rendimenti netti (a valuta costante) in aumento di circa il 3,0% dopo la normalizzazione del trattamento contabile del nuovo programma fedeltà di Carnival Cruise Line e l'impatto della prossima ridistribuzione dei viaggi del primo trimestre dal Golfo Arabico.Per il, Carnival prevede(a valuta costante) in aumento di circa l'1,6% rispetto ai livelli record del 2025, sulla base dell'aumento del 7,3% registrato nel 2025 rispetto al 2024. Rendimenti netti (a valuta costante) in aumento di circa il 2,4% dopo aver normalizzato l'impatto del prossimo ridispiegamento dei viaggi dal Golfo Arabico.