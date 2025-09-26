New York: brillante l'andamento di IBM

(Teleborsa) - Seduta positiva per la "Big Blue"
, che avanza bene del 2,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che IBM
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,93%, rispetto a +0,3% dell'indice americano
).
Tecnicamente, l'azienda di Armonk
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 291,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 300,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)