New York: giornata depressa per Archer Daniels Midland

Retrocede l'azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali, con un ribasso dell'1,95%.
