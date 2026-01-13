Londra: scambi negativi per Admiral Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società assicurativa
, che mostra un decremento del 2,33%.
Lo scenario su base settimanale di Admiral Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Admiral Group
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30,53 sterline. Supporto stimato a 29,83. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 31,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)