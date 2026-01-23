Londra: prevalgono le vendite su Admiral Group

(Teleborsa) - Retrocede molto la società assicurativa
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,98%.
Lo scenario su base settimanale di Admiral Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Admiral Group
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 26,57 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 27,82 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 26,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)