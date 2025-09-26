Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 18:58
24.462 +0,27%
Dow Jones 18:58
46.284 +0,73%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

New York: giornata depressa per Super Micro Computer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., con un ribasso del 3,63%.

La tendenza ad una settimana di Super Micro Computer è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Super Micro Computer, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 45,55 USD. Primo supporto visto a 43,98. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 43,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
