Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 20:43
24.503 +0,43%
Dow Jones 20:43
46.323 +0,82%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

New York: rosso per Oracle

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Oracle
Rosso per il principale fornitore di software aziendale, che sta segnando un calo del 2,10%.
Condividi
```