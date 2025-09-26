Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 20:43
24.503 +0,43%
Dow Jones 20:43
46.323 +0,82%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

New York: si concentrano le vendite su eBay

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società di commercio globale, con un ribasso del 2,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a eBay rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di eBay resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 92,34 USD. Supporto visto a quota 89,79. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 94,89.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
