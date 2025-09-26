Parigi: performance negativa per Capgemini

società attiva nella fornitura di servizi IT

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,17%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 118,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 121,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 117,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)