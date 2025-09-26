Milano 13:22
42.444 +0,48%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:22
9.250 +0,39%
Francoforte 13:22
23.608 +0,31%

Parigi: performance negativa per Capgemini

Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per Capgemini
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT, con un ribasso del 2,17%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Capgemini segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 118,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 121,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 117,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
