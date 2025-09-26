Parigi: performance negativa per Capgemini

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT
, con un ribasso del 2,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Capgemini
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 118,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 121,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 117,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)