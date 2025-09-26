Milano 11:21
42.330 +0,21%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:21
9.254 +0,43%
Francoforte 11:20
23.616 +0,34%

Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
Parigi: scambi in positivo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di occhialeria, che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di EssilorLuxottica rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 274,8 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 270,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 268,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```