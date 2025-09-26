Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Bene la banca con sede a Desio
, con un rialzo del 2,13%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco di Desio e della Brianza
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'istituto di credito tricolore
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco di Desio e della Brianza
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,723 Euro. Primo supporto a 7,593. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,517.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)