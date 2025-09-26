Milano 13:23
42.442 +0,47%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:23
9.250 +0,39%
Francoforte 13:23
23.607 +0,30%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Bene la banca con sede a Desio, con un rialzo del 2,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco di Desio e della Brianza rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'istituto di credito tricolore. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco di Desio e della Brianza evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,723 Euro. Primo supporto a 7,593. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,517.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```