Milano 13:23
42.442 +0,47%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:23
9.250 +0,39%
Francoforte 13:23
23.607 +0,30%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco di Desio e della Brianza
Bene la banca con sede a Desio, con un rialzo del 2,13%.
Condividi
```