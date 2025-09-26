Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, il produttore di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)