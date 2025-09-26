Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

FTSE MIB

produttore di chip

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)