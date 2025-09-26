Milano 13:24
42.435 +0,45%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:24
9.250 +0,40%
Francoforte 13:24
23.604 +0,29%

Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```