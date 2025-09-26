Milano 17:10
42.624 +0,90%
Nasdaq 17:10
24.355 -0,17%
Dow Jones 17:10
46.097 +0,33%
Londra 17:10
9.277 +0,68%
Francoforte 17:10
23.706 +0,73%

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Cede alle vendite il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 111.213,67 punti.
Condividi
```