Milano 13:24
42.435 +0,45%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:24
9.250 +0,40%
Francoforte 13:24
23.604 +0,29%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Si muove verso il basso l'azienda italo-francese di semiconduttori, con una flessione dell'1,83%.
Condividi
```