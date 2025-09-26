Pnrr, Lollobrigida: "Da revisione 2 miliardi in più per agricoltura"

(Teleborsa) - La Cabina di regia ha presentato una revisione del PNRR "rendendolo più aggiornato alle esigenze attuali" e "avere 2 miliardi investiti sulle filiere è un risultato straordinario che significa portare a più di 4 miliardi gli interventi su un settore che va dalla produzione fino alla trasformazione per arrivare sui mercati rendendo il nostro prodotto sempre più competitivo". È quanto afferma in una nota ilricordando che oltre a questi interventi aggiuntivi il ministero dell'Agricoltura già aveva avuto una revisione in positivo rispetto agli stanziamenti iniziali.Laè stata infattiA beneficiarne è la misura "che avrà dunque una disponibilità di. Le risorse per l'ulteriore finanziamento dei "Contratti di Filiera" derivano dalla proposta di rimodulazione discussa questa mattina a Palazzo Chigi in sede di Cabina di regia PNRR convocata alla presenza dellae presieduta dal"Sosteniamo i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri pescatori per riconoscere loro una remunerazione sempre più equa e giusta – ha detto L– Investiamo anche risorse che abbiamo risparmiato da altre misure pur raggiungendo tutti i target previsti che verranno riversati ancora una volta sulla produzione di energia verde che non si produce sacrificando i terreni ma utilizzando impianti e infrastrutture delle aziende agricole. Ne abbiamo già finanziate 24mila e continueremo ad investire su questo settore che permette di abbattere i costi di produzione agli imprenditori agricoli ma anche di garantire l'ambiente. Il governo Meloni ha scelto di non sacrificare la produzione sull'altare dell'ideologia, ma di renderla compatibile con quello che è un elemento essenziale che crea ricchezza e lavoro".Lesono state così più che raddoppiate dal governo Meloni passando da 3,6 miliardi di euro previsti nel 2021 adi oggi. I fondi da investire per lo sviluppo del sistema agricolo dal 2023 raggiungono circa i 15 miliardi di euro. La decisione di rafforzare la misura – spiega il– nasce dal successo ottenuto daie dalla capacità del ministero di spendere le risorse assegnate. Approvata con la rimodulazione del piano di gennaio 2024, l'Italia avrebbe dovuto sottoscrivere contratti per 1 miliardo di euro entro giugno 2025. L'obiettivo è stato raggiunto e superato di oltre il 25%, con 1,256 miliardi di euro di contratti sottoscritti.con 1.042 imprese coinvolte e 2 miliardi di euro di investimenti liberati, grazie al cofinanziamento previsto e all'accesso agevolato al credito e l'elevato moltiplicatore economico. I Contratti di filiera – sottolinea la nota – "rappresentano uno strumento strategico per la crescita e la modernizzazione delle aziende e delle filiere agricole italiane". Le imprese potranno investire in digitalizzazione, innovazione ed efficientamento energetico, migliorando la produttività e riducendo sprechi e costi raggiungendo così l'obiettivo di una maggiore sostenibilità del comparto agricolo.Nella rimodulazione ulteriori somme verranno dedicate allaper soddisfare le numerose domande meritevoli di finanziamento. Con questo investimento ad oggi sono statee installati 800 MW di capacità rinnovabile.Ilè raggiungeresuperando il target concordato con Bruxelles (1,3 GW) e quadruplicando quello originario del 2021 fissato a 400 MW. In questo caso si tratta di somme che sono state risparmiate da misure di competenza del Masaf che hanno soddisfatto tutte le domande pervenute utili a raggiungere i target concordati con la Commissione. "Una scelta – conclude il Masaf – operata per garantire il pieno assorbimento delle risorse e finanziare ulteriori progetti per la riduzione della bolletta elettrica delle imprese agricole".