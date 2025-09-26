Policlinico di Bari, ETS si aggiudica gara da oltre 5 milioni di euro

ETS

(Teleborsa) -, societa` ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. mission critical (quali data center, impianti nucleari o a idrogeno e aeroporti) si è aggiudicata la gara deldi € 4.496.767,44 oltre oneri previdenziali e IVA per la progettazione del nuovo Centro Specialistico per le Malattie Neuromuscolari presso il Policlinico di Bari.Nel dettaglio, si legge in una nota, il bando di gara indetto da Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari in data 27.06.2024 e` stato aggiudicato all’RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) che vede ETS S.p.A. capogruppo con una quota di partecipazione alle prestazioni del 26%, corrispondenti a € 1.169.159,53. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, oltre ad ETS S.p.A., e` composto da R.P.A. S.r.l., AICOM S.p.A., VALLE 3.0 S.r.l., Studio Tecnico Chirilli Ingegneri associati e Anchora Ing. Daniele.L’intervento prevede la progettazione, presso il Policlinico di Bari, del nuovo centro specialistico per Malattie Neuromuscolari di II° livello della Regione Puglia (struttura sanitaria specializzata che si occupa di patologie complesse del sistema nervoso e muscolare) e prevede la ristrutturazione del padiglione Chini e lavori di adeguamento del padiglione Balestrazzi. Il nuovo polo permettera` di concentrare in un’unica sede i percorsi assistenziali multidisciplinari per pazienti affetti da SLA, SMA ed altre patologie neuromuscolari rare. Il Bando sara` finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), strumento finanziario attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.: il Progetto di Fattibilita` Tecnica ed Economica (PFTE), della durata di 6 mesi, con un primo mese dedicato allo studio delle alternative e i successivi 5 allo sviluppo della soluzione definitiva; e il Progetto Esecutivo (PE), previsto in ulteriori 2 mesi per definire i dettagli tecnici. In base a queste scadenze nella seconda meta` del 2026 sara` pronto il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori.ETS ha una consolidata esperienza nella progettazione di impianti tecnologici avanzati per strutture ospedaliere e sanitarie. Tra i progetti conclusi spicca l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per cui ETS ha svolto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la Direzione Lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Tra i diversi progetti in corso di realizzazione, ETS e` impegnata nella progettazione esecutiva e nella Direzione Lavori della costruzione del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto. ETS si sta occupando, inoltre, della Direzione Lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un progetto di ampliamento dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine.e a nome di tutto il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha commentato: “Siamo onorati di avere l'opportunita` di contribuire alla realizzazione di una struttura che avra` una funzione fondamentale per tutti i pazienti e i loro famigliari. La nostra squadra lavorera` per consentire al nuovo Centro Specialistico per le Malattie Neuromuscolari del Policlinico di Bari di".