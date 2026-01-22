Salute, Policlinico Tor Vergata diventa azienda ospedaliera universitaria integrata con SSN

(Teleborsa) - Ildiventa ufficialmente. E' quanto si legge in Gazzetta Ufficiale, seocndo cui la costituzione è stata adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre2025, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca."Con orgoglio registriamo lo splendido risultato per il nostro policlinico universitario, realtà d'eccellenza nel territorio per la cura, per la ricerca, per la formazione", commenta il rettore dell’università di Roma Tor Vergata,, aggiungendo "il percorso che ci ha portati ad essere azienda ospedaliera universitaria di tipo A è durato diversi anni".Essere unasignifica avere prevede una, in modo da valorizzare le competenze di entrambe le istituzioni. Il Policlinico Tor Vergata è quindi definito come struttura ospedaliera universitaria integrata, con finalità di, grazie a una collaborazione importante fra Servizio sanitario nazionale e Università. Il nuovo assetto unitario garantirà lo svolgimento congiunto delle attività di assistenza, didattica e ricerca, garantendo uniformità nelle scelte strategiche, nella gestione delle risorse e nella responsabilità organizzativa.