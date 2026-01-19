Nasce un nuovo Centro Antiviolenza al Policlinico Campus Bio-Medico

(Teleborsa) - Un luogo sicuro per tutte le donne che subiscono violenza e maltrattamenti ai loro figli minori, dove poter avere il giusto supporto psicologico e legale. La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
inaugura il nuovo Centro Antiviolenza
, realizzato in collaborazione con l’Associazione Assolei APS
.
“Con l’apertura di questo Centro Antiviolenza vogliamo riaffermare un principio che guida ogni nostra scelta: la tutela della persona e della sua dignità in ogni momento della vita - ha sottolineato il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti
- La violenza contro le donne è un’emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità. Il Policlinico vuole essere parte attiva, offrendo un luogo dove ogni donna possa sentirsi accolta e ascoltata. Questo progetto si inserisce nella nostra visione di sanità come servizio alla comunità, orientato non solo alla cura, ma anche alla prevenzione e al rispetto dei diritti fondamentali”.
Secondo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Paolo Sormani
, “Troppo spesso le donne arrivano in ospedale senza poter raccontare ciò che stanno vivendo. Con questo presidio vogliamo colmare questa distanza e fornire un punto di ascolto e protezione facilmente accessibile, in sinergia con tutte le Unità operative del Policlinico. Questa nuova apertura mira a rafforzare l'integrazione tra il nostro Policlinico Universitario e il territorio: uno dei principi chiave su cui si fondano la nostra attività e la nostra strategia per il futuro”.
Nel 2025 in Italia, secondo l’ISTAT
, quasi 6,4 milioni
di donne italiane dai 16 ai 75 anni hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Oltre 2,4 milioni
hanno riportato episodi di violenza fisica o minacce da parte di parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti, mentre il 20,8%
ha subito anche violenza sessuale. Nel 2024 si sono registrati quasi 20mila accessi in Pronto Soccorso con indicazione di violenza, in crescita del 15,2%
rispetto all’anno precedente.
“Assolei da oltre trent’anni impegnata contro la violenza sulle donne ritiene che i numeri rappresentino purtroppo solo la punta dell’iceberg. - ha spiegato Dalila Novelli
, Presidente dell’associazione Assolei APS - La gran parte dei casi di violenza domestica, infatti, non emergono in tutta la loro drammatica verità. È fondamentale la diffusione territoriale dei CAV e in particolare di quelli che operano in ambito sanitario per prevenire altri episodi che possono essere letali. Grazie dunque alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per aver colto la grande importanza di realizzare un presidio così bene attrezzato e posto in posizione strategica per le utenti”.
‘Insieme dalla parte delle donne’, è il titolo dell’evento organizzato in occasione dell’inaugurazione del Centro Antiviolenza, durante il quale sono intervenute in rappresentanza delle istituzioni nazionali e locali l’assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, la Presidente del IX Municipio di Roma Capitale Titti Di Salvo, la senatrice della Commissione Bilancio Beatrice Lorenzin e la deputata della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Ylenja Lucaselli.
Il nuovo presidio, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15, con reperibilità telefonica h24 (al numero 345.5839697), rappresenta soprattutto un punto di riferimento per il quartiere di Trigoria
, ma più in generale per il quadrante sud della città. Qui le donne potranno trovare un luogo sicuro e accogliente, dove condividere la propria storia e ricevere un aiuto concreto, in totale riservatezza e anonimato. L’accesso è semplice e immediato: basterà presentarsi direttamente presso la sede del Centro in via Álvaro del Portillo 200
oppure contattare le operatrici tramite telefono, WhatsApp o e-mail (info@assolei.it). Dopo il primo colloquio, è previsto che venga effettuata una valutazione del rischio e, se necessario, che venga attivato il piano di protezione. Il percorso è stabilito che prosegua con incontri individuali o di gruppo, consulenze legali e interventi mirati per favorire l’autonomia personale e abitativa. Tutto avviene nel rispetto delle decisioni della donna e della sua sicurezza, con il supporto di professioniste qualificate.