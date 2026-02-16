ETS acquista la maggioranza della svizzera BAQ in un'operazione con parti correlate

E.T.S. - Engineering and Technical Services

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha sottoscritto un, società di ingegneria e consulenza altamente specializzata che opera principalmente nel settore del nucleare e della sicurezza ambientale, con sede a Le Grand Saconnex (Ginevra, Svizzera)e attualmente impegnata nello sviluppo di sistemi innovativi di purificazione dell'aria per i contaminanti radioattivi. Il contratto è stato siglato tramite la controllata ETS NH, società recentemente costituita (ottobre 2025) interamente dedicata alle attività di progettazione, direzione lavori e servizi tecnici nel settore degli impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno e degli impianti nucleari.L'operazione finanziaria mira a consolidare la struttura patrimoniale di BAQ attraverso un percorso di trasformazione societaria e un. ETS NH sosterrà lo sviluppo e l'acquisizione di nuove competenze con un finanziamento alla società fino a 250.000 franchi svizzeri (circa 275 mila euro) tramite finanziamenti fruttiferi al tasso del 2%, dopo che la ragione social di BAQ sarà passata da Sàrl a SA con la sottoscrizione da parte di ETS NH di una quota pari al 51% del capitale sociale a fronte di un versamento a titolo di capitale sociale di 50.000 franchi svizzeri (pari a circa 55 mila euro)."L'ingresso della nostra controllata ETS NH nel capitale di BAQ (Suisse) Sàrl con una quota di maggioranza rappresenta un investimento strategico che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze d'eccellenza sviluppate dalla società svizzera - ha commentatodi ETS - Con il nostro impegno finanziario intendiamo inoltre garantire la solidità necessaria per la crescita futura industriale".Stefano Romano e Alessandro Curionicome dipendenti della società. Inoltre, unitamente ai soci fondatori si è ritenuto opportuno mantenere nella compagine sociale della BAQ, con una quota del 5%, la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique (FONGIT).L'operazione si configura come, in quanto il socio Stefano Romano di BAQ (Suisse) Sàrl è anche consigliere di amministrazione di ETS enonché azionista di ETS con una quota pari al 50% di ETS Group, che a sua volta detiene una partecipazione di controllo dell'81,38% della società.