Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 settembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 29/09/2025
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 105,9 punti; preced. 105,1 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,7%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 2,7%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,99 Mld Euro)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 1,62 Mld £)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -10,9 punti; preced. -10,3 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14,9 punti; preced. -15,5 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 95,2 punti; preced. 95,2 punti)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 71,7 punti)
16:30 USA
: Indice Fed Dallas (preced. -1,8 punti) Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,3%)
01:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,9%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,5%)
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito
: Partite correnti (atteso -24,8 Mld £; preced. -23,5 Mld £)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,9%; preced. 0,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,3%; preced. 0,9%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,6%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
12:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. 1,2%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,2%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti) Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,6%)
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. 54K unità)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 48,7 punti)
16:00 USA
: Spese costruzioni, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -607K barili) Giovedì 02/10/2025
07:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 35,1 punti; preced. 34,9 punti)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (atteso 8,4K unità; preced. 21,9K unità)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6,1%; preced. 6%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,3%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 75 Mld piedi cubi) Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 50,5 punti)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA
PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti)