Milano 17:27
42.592 -0,13%
Nasdaq 17:27
24.646 +0,58%
Dow Jones 17:27
46.198 -0,11%
Londra 17:27
9.314 +0,32%
Francoforte 17:27
23.773 +0,14%

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Lunedì 29/09/2025
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 105,9 punti; preced. 105,1 punti)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 2,7%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,99 Mld Euro)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,62 Mld £)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -10,9 punti; preced. -10,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14,9 punti; preced. -15,5 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,2 punti; preced. 95,2 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 71,7 punti)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -1,8 punti)

Martedì 30/09/2025
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 0,3%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -1,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,9%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,5%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito: Partite correnti (atteso -24,8 Mld £; preced. -23,5 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,9%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,3%; preced. 0,9%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,6%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
12:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 1,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,2%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti)

Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (preced. 13 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,7 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,6%)
14:15 USA: Occupati ADP (preced. 54K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 48,7 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -607K barili)

Giovedì 02/10/2025
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,1 punti; preced. 34,9 punti)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 8,4K unità; preced. 21,9K unità)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 6,1%; preced. 6%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 85,98K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 218K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,9%; preced. -1,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 75 Mld piedi cubi)

Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 50,5 punti)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti)


