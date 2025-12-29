Eventi e scadenze: settimana del 29 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 29/12/2025 Appuntamenti
:
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito
- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di novembre 2025 Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT - BTP Short Aziende
: Giglio Group
- Assemblea: Aumento di capitale
Martedì 30/12/2025 Appuntamenti
: FOMC
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo
Mercoledì 31/12/2025 Appuntamenti
:
20:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Messaggio di Fine Anno del Presidente Sergio Mattarella Borsa
: Regno Unito
- Chiusura anticipata della Borsa di Londra Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività Spagna
- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid Australia
- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney Francia
- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività Germania
- Borsa di Francoforte chiusa per festività
Giovedì 01/01/2026 Borsa
: Australia
- Borsa di Sydney chiusa per festività Germania
- Borsa di Francoforte chiusa per festività Spagna
- Borsa di Madrid chiusa per festività Francia
- Borsa di Parigi chiusa per festività Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività Canada
- Borsa di Toronto chiusa per festività Regno Unito
- Borsa di Londra chiusa per festività Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività Stati Uniti
- Borsa di New York chiusa per festività Cina
- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività
Venerdì 02/01/2026 Appuntamenti
: Auto
- Immatricolazioni di dicembre a cura del Ministero dei Trasporti Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
Tesoro - Regolamento BOT - BTP Short - medio-lungo