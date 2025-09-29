Milano 15:55
Beta Technologies presenta domanda di IPO alla Borsa di New York

Finanza, Industria
(Teleborsa) - Beta Technologies, produttore di aeromobili elettrici, ha presentato la domanda per un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, pianificando di quotarsi alla Borsa di New York con il ticker "BETA".

L’azienda aerospaziale, fondata nel 2017 con sede a South Burlington nel Vermont, sviluppa aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) e aeromobili elettrici a decollo e atterraggio convenzionale (eCTOL) per i settori del trasporto merci, passeggeri medici e aviazione militare. La società gestisce una rete di caricatori per alimentare i suoi aeromobili e altri veicoli elettrici.

Morgan Stanley e Goldman Sachs sono i principali sottoscrittori dell'offerta.

Beta Technologies, supportata dal gigante tecnologico Amazon non ha rivelato l'entità o i termini della sua offerta.



(Foto: Gary Lopater su Unsplash )
