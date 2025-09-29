Beta Technologies presenta domanda di IPO alla Borsa di New York

Morgan Stanley

Goldman Sachs

Amazon

(Teleborsa) -, produttore di aeromobili elettrici, ha presentato la, pianificando di quotarsi alla Borsa di New York con il ticker "BETA".L’azienda aerospaziale, fondata nel 2017 con sede a South Burlington nel Vermont, sviluppa(eVTOL) e aeromobili elettrici a(eCTOL) per i settori del trasporto merci, passeggeri medici e aviazione militare. La società gestisce una rete di caricatori per alimentare i suoi aeromobili e altri veicoli elettrici.sono i principali sottoscrittori dell'offerta.Beta Technologies, supportata dal gigante tecnologiconon ha rivelato l'entità o i termini della sua offerta.