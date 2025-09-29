Beta Technologies presenta domanda di IPO alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Beta Technologies
, produttore di aeromobili elettrici, ha presentato la domanda per un’offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti
, pianificando di quotarsi alla Borsa di New York con il ticker "BETA".
L’azienda aerospaziale, fondata nel 2017 con sede a South Burlington nel Vermont, sviluppa aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale
(eVTOL) e aeromobili elettrici a decollo e atterraggio convenzionale
(eCTOL) per i settori del trasporto merci, passeggeri medici e aviazione militare. La società gestisce una rete di caricatori per alimentare i suoi aeromobili e altri veicoli elettrici.Morgan Stanley
e Goldman Sachs
sono i principali sottoscrittori dell'offerta.
Beta Technologies, supportata dal gigante tecnologico Amazon
non ha rivelato l'entità o i termini della sua offerta.(Foto: Gary Lopater su Unsplash )