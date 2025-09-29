Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,41% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 24.605,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,41% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,41% alle 19:30, tratta a 24.605,51 punti.
Condividi
```