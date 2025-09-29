Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto +0,13%

Il CAC40 chiude a 7.880,87 punti

Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 7.880,87 punti.
