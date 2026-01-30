Milano 9:52
45.402 +0,72%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:52
10.182 +0,10%
24.503 +0,80%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,01%)

Il CAC40 prende il via a 8.070,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,01%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,01%, a quota 8.070,86 in apertura.
Condividi
```