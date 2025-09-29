Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:33
24.630 +0,52%
Dow Jones 17:33
46.166 -0,18%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Sottotono Redcare Pharmacy N.V, che passa di mano con un calo del 3,25%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 73,08 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 75,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```