Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

New York: mette il turbo Paypal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Paypal rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Paypal, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,77 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,14. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 66,64.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
