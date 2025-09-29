New York: mette il turbo Paypal

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,33%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Paypal
rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Paypal
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,77 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 72,14. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 66,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)