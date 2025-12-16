Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:05
25.100 +0,13%
Dow Jones 21:05
48.108 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: positiva la giornata per Paypal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Paypal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,37%, rispetto a -2,1% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Analizzando lo scenario di Paypal si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 61,47 USD. Prima resistenza a 62,24. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 60,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
