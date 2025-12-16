New York: positiva la giornata per Paypal

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili
, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Paypal
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,37%, rispetto a -2,1% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Analizzando lo scenario di Paypal
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 61,47 USD. Prima resistenza a 62,24. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 60,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)