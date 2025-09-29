Milano 29-set
New York: MicroStrategy Incorporated in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che mostra una salita bruciante del 4,85% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 314,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 329,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 305,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
