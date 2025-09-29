New York: MicroStrategy Incorporated in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence
, che mostra una salita bruciante del 4,85% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 314,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 329,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 305,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)