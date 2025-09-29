Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:40
24.631 +0,52%
Dow Jones 17:40
46.179 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

New York: si concentrano le vendite su Bath & Body Works

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Bath & Body Works
Ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che presenta una flessione del 3,45%.
Condividi
```