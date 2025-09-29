Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

New York: su di giri Electronic Arts

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società statunitense attiva nel settore dei videogiochi, che mostra una salita bruciante del 4,80% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Electronic Arts mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,07%, rispetto a -0,03% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 203,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 202,2. L'equilibrata forza rialzista di Electronic Arts è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 204,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
