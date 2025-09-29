New York: su di giri Electronic Arts

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società statunitense attiva nel settore dei videogiochi
, che mostra una salita bruciante del 4,80% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Electronic Arts
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,07%, rispetto a -0,03% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 203,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 202,2. L'equilibrata forza rialzista di Electronic Arts
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 204,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)