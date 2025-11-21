New York: su di giri Ross Stores

società del settore retail

Nasdaq 100

Ross Stores

società retail

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,87%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di breve periodo dellasuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 171,7 USD e supporto visto a quota 164,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 179,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)