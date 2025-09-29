Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:42
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:42
46.176 -0,15%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: balza in avanti Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il principale complesso cantieristico al mondo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,91%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fincantieri rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Fincantieri è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,69.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
