Piazza Affari: brillante l'andamento di Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sanlorenzo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36 Euro. Primo supporto visto a 35,25. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
