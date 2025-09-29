Piazza Affari: brillante l'andamento di Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sanlorenzo
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36 Euro. Primo supporto visto a 35,25. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)