Milano 14:04
45.226 +0,63%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 14:04
9.972 +0,41%
Francoforte 14:04
24.568 +0,32%

Piazza Affari: brillante l'andamento di NewPrinces

Piazza Affari: brillante l'andamento di NewPrinces
Avanza il gruppo agroalimentare italiano, che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.
