Piazza Affari: giornata depressa per Pirelli

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che passa di mano con un calo del 2,21%.

La tendenza ad una settimana di Pirelli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo dell'azienda milanese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,921 Euro con primo supporto visto a 5,781. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,729.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
