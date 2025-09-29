Piazza Affari: giornata depressa per Pirelli

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nella produzione di pneumatici
, che passa di mano con un calo del 2,21%.
La tendenza ad una settimana di Pirelli
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo dell'azienda milanese
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,921 Euro con primo supporto visto a 5,781. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,729.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)