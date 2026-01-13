Milano 14:22
Piazza Affari: brillante l'andamento di Pirelli

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,65%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pirelli rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve dell'azienda milanese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,282. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,558.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
