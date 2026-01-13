Piazza Affari: brillante l'andamento di Pirelli

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nella produzione di pneumatici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,65%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pirelli
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve dell'azienda milanese
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,282. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,558.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)