Milano 13:21
44.511 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:21
10.083 -1,10%
Francoforte 13:21
24.555 -1,62%

Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

Ribasso composto e controllato per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.
