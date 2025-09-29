Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:43
24.629 +0,51%
Dow Jones 17:43
46.172 -0,16%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: performance negativa per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share Financials, che scivola a 36.397,72 punti.
