Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:44
24.638 +0,55%
Dow Jones 17:44
46.181 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: positiva la giornata per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per STMicroelectronics
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda italo-francese di semiconduttori, con una variazione percentuale dell'1,83%.
Condividi
```