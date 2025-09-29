Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.
Il trend di STMicroelectronics
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24,37 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)