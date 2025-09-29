Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:44
24.638 +0,55%
Dow Jones 17:44
46.181 -0,14%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.

Il trend di STMicroelectronics mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24,37 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
