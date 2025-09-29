Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 17:48
24.709 +0,39%
Dow Jones 17:48
46.523 +0,27%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto oil italiano

Vendite diffuse sull'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 18.714,73 punti.
