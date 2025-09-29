RC Auto: in Italia premi ancora tra i più alti d’Europa

(Teleborsa) - L. Secondo l’analisi effettuata dallnella sual’Italia si conferma tra iNel 2023 in. A seguire la Germania con 253 euro e, con un divario ancora più marcato, Spagna e Francia (186 euro). Nei principali Paesi UE gli assicurati pagano mediamente il 36,2% in meno rispetto agli assicurati italiani. Anche includendo il Regno Unito, dove il costo medio della copertura obbligatoria raggiunge i 381 euro, il risparmio rispetto all’Italia rimane di circa 33 euro. Questa differenza di prezzo è riconducibile prevalentemente alpiuttosto che ai costi amministrativi come, ad esempio, i costi per la sottoscrizione dei contratti.Nonostante il forte divario, se si osserva l’andamento nel corso degli anni, il differenziale di costo dell’RC Auto tra l’Italia e i principali Paesi europei continua a. A partire dal 2012, quando il valore si attestava in media attorno ai 195 euro, il divario si è progressivamente assottigliato fino ai 33 euro registrati nel corso del 2023. La progressiva riduzione del divario – evidente in modo particolare tra il 2022 e il 2023 – è in gran parte attribuibile all’, come il Regno Unito, dove l’incremento dei prezzi è stato più marcato rispetto all’Italia.Tuttavia, come rilevato dall’– il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – in Italia il premio medio RC Auto dal primo semestre del 2023 al primo semestre del 2025 ha registrato un, passando da 420,69 euro a giugno 2023 a 466,40 euro a giugno 2025."Sarà interessante vedere se i dati relativi al 2024 – commenta– continueranno ad evidenziare uno, viceversa, indicheranno per la prima volta da molti anni un incremento del divario, in relazione alle diverse tempistiche con cui i diversi paesi hanno affrontato le perdite assicurative generatesi a valle del Covid".