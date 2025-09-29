Milano 9:46
Spagna, accelera l'inflazione a settembre

Economia, Macroeconomia
Spagna, accelera l'inflazione a settembre
(Teleborsa) - L'inflazione spagnola accelera anche a settembre, ma meno di quanto stimato dagli analisti. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 2,9% rispetto al 3,1% atteso dagli analisti e contro il +2,7% registrato ad agosto.

L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione negativa (-0,4%) dopo la variazione nulla di agosto.

L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3%, rispetto al +2,7% del mese precedente. Su base mensile è attesa in aumento dello 0,1% (invariata ad agosto).
