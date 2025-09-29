Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:47
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:47
46.167 -0,17%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Spagna, Prezzi consumo (MoM) in settembre

Spagna, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era -0,2%).
