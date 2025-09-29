WTTC al via a Roma. Meloni: "Turismo generatore di ricchezza e eccellenza Paese"

(Teleborsa) -apre le porte al primoin Italia, che conferma il nostro paese protagonista nel settore del turismo e motore di crescita e di investimenti. L'evento, in calendario il 29 e 230 settembre, è stato anticipato ieri dal, che ha visto riuniti Ministri e amministratori delegati delle società del settore, per condividere priorità e visioni ed individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato in una dimensione europea e globale.Ladel Global Summit del World Travel & Tourism Council, organizzato dalin collaborazione con il, conferma l'importanza del turismo italiano, protagonista assoluto dell’industria turistica internazionale.oggi affidata al Presidente del Consiglio. Presenti anche il Ministro degli Affari Esteri e vicepremiered il Ministro del Turismoin Italiaha affermatola Premier- "confermano che siamo ancora più competitivi, innovativi e al passo con i tempi. Ogginazione europea per, lapercon quasi 58 milioni di arrivi internazionali. Siamo aldei paesi più visitati e ci apprestiamo a scalare un’altra posizione"."Voi qui rappresentate la qualità e l'eccellenza dell'Italia", ha detto la Premier rivolgendosi alla platea e aggiungendo cherappresenta un "italiano, ma anche una presa d'atto dell'impegno di questo governo nel voler supportaredel mondo, più preziose per l'economia italiana"."Il turismoper milioni di persone. E' uno straordinario, di benessere, rappresenta il 13% del PIL italiano, ma il suo valore va ben al di là del suo valore strettamente economico, perchè il turismo racconta ciò che sappiamo fare meglio e ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita"."Abbiamo accompagnato il settore nel suo, affrontando una dopo l’altra le sfide che si presentavano e le. Ci siamo impegnati per restituire dignità ai lavoratori, investendo nella loro formazione, nel potenziamento delle loro competenze, abbiamo detassato le mance, abbiamo stanziato fondi per il trattamento integrativo dei turni notturni e festivi, abbiamo investito sulle staff house per migliorare la qualità della vita, aiutare le imprese. Abbiamo riformato ambiti importanti, penso a quello delle guide turistiche che sono una specificità tutta italiana che andava protetta, andava valorizzata”, ha ricordato Meloni.si deve l'importanteirrinunciabile per il benessere dell'economia italiane e di averlo messo. Di qui, la necessità diper sostenerne lo sviluppo e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Obiettivo cui tende appunto l'evento che si terrà nella Capitale. Nei prossimi giorni,i, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism.Una conferma del buon andamento del settore in Italia arriva dai dati del Ministero dell’Interno sull'andamento dei, che fa segnare unrispetto all'estate 2024, e dai dati Eurostat suinel periodo gennaio-luglio 2025, che registra un +superando il +1,6% registrato dalla Spagna."Il fatto che quest’evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra Nazione nel panorama turistico mondiale", ha affermato il, ricordando che per questo evento "sono in arrivo oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo. Quindi, sarà importante intanto ascoltare e capire quali sono le diverse visioni. Ma soprattutto, presenteremo tutte le possibilità di investimento nel turismo che la nostra Italia ha da offrire"., CEO ad interim del WTTC, ha dichiarato che "l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale. Dall’aver ospitato lo storico incontro dei ministri del Turismo del G7 lo scorso anno, fino ad accogliere nuovamente il mondo intero questa settimana, l’Italia sta definendo lo standard su come il turismo possa alimentare le economie, creare occupazione e ispirare la collaborazione globale""Ospitare questo evento rappresenta una grande opportunità per l’Italia, attraendo turisti e investitori", ha sottolineato l'AD di ENIT,, aggiungendo "il turismo è, infatti, uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy".L’evento è supportato da: Trenitalia (Partner ufficiale per la mobilità), Amerigo Vespucci World Tour 2023–2025 (Partner principale), Enel (Sponsor ufficiale), The Bicester Collection (Sponsor contributivo), Eni SpA (Sponsor contributivo). Come parte dell’evento, ENIT ha creato il Villaggio Italia all’interno dell’Auditorium, un vivace hub progettato per incoraggiare il networking tra gli ospiti e le Regioni partecipanti. Partecipano Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto, insieme a Italcares.